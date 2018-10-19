مصر بخير مع السيسي يجتاح تويتر.. ومصريون: لا خوف على الوطن وأنت قائده

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج بعنوان #مصر_بخير_مع_السيسى ، وذلك بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا، للبحث فى عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، مشيدين بإنجازاته الكثيرة التى رفعت من شأن مصر بين دول العالم.



وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت التغريدات التى عبرت عن تضامن الشعب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي،"‏‎#مصر_بخير_مع_السيسي لا خوف على وطن أنت قائده ".



وغرد آخر "‏‎#مصر_بخير_مع_السيسي

السيسي صمام الأمان ليس لمصر فحسب بل للأمة العربية."



وتابع آخر "‏‎#مصر_بخير_مع_السيسي

لأنه رئيس لا ينام يعمل ليل نهار من أجل بنائها و بقائها".



أشار آخر " #مصر_بخير_مع_السيسي العالم لم يحترم إلا الأقوياء ..ومصر معك قويه ".