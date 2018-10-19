ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نقل رئيس مجلس الدولة السابق للعناية المركزة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
ساءت الحالة الصحية للمستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق الشهير بشيخ قضاة مجلس الدولة، وتم نقله للعناية المركزة وتحت إشراف طبى كامل بمستشفى مصر الدولى بالقاهرة لسوء حالته الصحية حسب وصف الأطباء. 

يذكر أن المستشار الدكتور محمد مسعود عمل مستشارا بمجلس الدولة لمدة قاربت على ٤٧ عاما من العطاء، وكان يشغل منصب رئيس الأسبق وألف العديد من المجلدات والمراجع  القانونية الفقهية فى مجال الوظيفة العامة وأصول التحكيم ودراسات مقارنة بين مصر وفرنسا.
loading...

ترشيحاتنا

حبس عاطل هتك عرض طفلة واغتصب آخر بمنشأة القناطر

عمرو دياب يحضن دينا الشربينى على المسرح خلال حفل وسط صيحات الجمهور

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

صفقة انتقال هاري كين لـ برشلونة مهددة بالفشل لهذا السبب

نائب يناشد الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

قريبا.. ماكرون يتباحث مع الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي

الزئبقى محمد بركات ينشر صورته مع أولاده

شاهد..حكاية غريبة لـ نجمة SNL بالعربى.. وجدت أمها بعد 27 سنة

فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو

اتحاد الكرة يوجه صدمة مفزعة للجمهور المصري بشأن أجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟