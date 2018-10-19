نقل رئيس مجلس الدولة السابق للعناية المركزة

ساءت الحالة الصحية للمستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق الشهير بشيخ قضاة مجلس الدولة، وتم نقله للعناية المركزة وتحت إشراف طبى كامل بمستشفى مصر الدولى بالقاهرة لسوء حالته الصحية حسب وصف الأطباء.



يذكر أن المستشار الدكتور محمد مسعود عمل مستشارا بمجلس الدولة لمدة قاربت على ٤٧ عاما من العطاء، وكان يشغل منصب رئيس الأسبق وألف العديد من المجلدات والمراجع القانونية الفقهية فى مجال الوظيفة العامة وأصول التحكيم ودراسات مقارنة بين مصر وفرنسا.