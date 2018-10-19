السعودية تكافح التسول في الحرمين بالطرد ومنع دخول أراضيها

حذرت السعودية ممارسة التسول على أراضيها، واضعة عقوبات مشددة على من يثبت عليه تهمة التسول من الزائرين للمملكة.



ووفقا لقرار لمجلس الوزراء السعودي فإن من يثبت قيامه بالتسول على الأراضي السعودية، سوف يواجه عقوبات منها الطرد والمنع من الدخول إلى أراضيها، وفق ما نقل بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ويحدد القرار الوزاري مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في الوزارتين.



كما نص القرار على فتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس بها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي بمسئولية مكافحة التسول في الحرمين.

