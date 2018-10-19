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منوعات

الكونجرس الأمريكي يفتح أغرب تحقيق حول رصد أجسام غريبة لم تر من قبل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
محمد علي
يجري الكونجرس الأمريكي تحقيقًا جديدًا هو الأغرب من نوعه على الإطلاق بشكل يتخطى حدود الكوكب الذي نعيش فيه.

وقالت صحيفة مترو البريطانية، إن الكونجرس يحقق في وقائع رصد أجسام طائرة غريبة، وسجلت قبل 14 عاما، وسط آمال بأن تكشف هذه التحقيقات، أمورا عن كائنات فضائية محتملة.

وذكرت صحيفة "مترو" أن المجلس سيركز على واقعة سجلت سنة 2004، حين رصد طياران في القوات البحرية، أجساما طائرة غريبة تتحرك بسرعة.

وذكر مصدر من اللجنة، أن الطيارين الأمريكيين تمكنوا في تلك الحادثة، من توثيق الأجسام الغريبة، بمقطع فيديو، الأمر الذي يتيح مادة مهمة للتحقيق.

وقال أحد الطيارين، الذين شاهدوا الأجسام الفضائية إن ما رآه لا يشبه أي شيء شاهده من قبل في حياته.
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