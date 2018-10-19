هنا سيناء.. معا نصلي.. انطلاق ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى.. جبال سانت كاترين تتزين لاستقبال الضيوف.. رئيس الوزراء: نقف بشجاعة وحسم أمام زيف الجماعات الضالة

السياحة: سانت كاترين للسلام العالمي بداية لاهتمام أكثر بالمزارات الثقافية

رئيس الوزراء: نقف بشجاعة وحسم أمام زيف الجماعات الضالة

خالد فودة: ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى رسالة حضارية

العبد: الإسلام دين يدعو إلى السلام العالمى والتواصل بين الناس

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان

جبال سانت كاترين تتزين لاستقبال ضيوف ملتقى السلام العالمي



بعث الفنان المصرى الإيطالى جمال مليك برسالة سلام بلوحة فنية رسمها خلال حفل ملتقى الأديان أثناء فقرات الحفل.



وجذبت لوحته الفنية الحاضرين وخاصة مع سرعة الرسم خلال فقرات الحفل وحيا الجماهير الفنان جمال مليكة لجمال لوحته.

زينت جبال سانت كاترين لإطلاق ملتقى السلام العالمي "هنا نصلي معًا"، امس الخميس، والذي يلقى الضوء على تسامح الديانات وبث رسالة أمان للعالم من قلب مصر.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" التفاح الجبال بالاضاءة استعدادا لانطلاق حفل سانت كاترين السلام "معا نصلى" وتزامن مع ذلك استعدادات الفرق الموسيقية والفنون الاستعراضية، وتزينت الميادين والشوارع بمدينة سانت كاترين بالجداريات التى ترمز للحياة البدوية والمسيحية عبر جدرانها.



انطلقت فعاليات ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا"، أمس الخميس، والذي يلقى الضوء على تسامح الديانات وبث رسالة أمان للعالم من قلب مصر.ورصدت كاميرا "صدى البلد" استعدادات حفل سانت كاترين السلام "معا نصلى" حيث استعدت الفرق الموسيقية والفنون الاستعراضية، وتزينت الميادين والشوارع بمدينة سانت كاترين بالجداريات التى ترمز عن الحياة البدوية والمسيحية عبر جدرانها.وتتضمن فعاليات وبرنامج الملتقى للعام الرابع على التوالي، العديد من الأنشطة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستعرض "صدى البلد" أبرز ما سيتم على مدار اليومين في عدة نقاط أبرزها.. يعقد الملتقى تحت إشراف ورئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 10 وزارات تشارك في ملتقي سانت كاترين "هنا نصلي معًا".وقد توافد الضيوف من القاهرة إلي سانت كاترين الخميس ثم تسكينهم، بالإضافة إلى قيام الوزراء والضيوف بافتتاح عدة معارض في الخامسة مساء، يعقبها افتتاح عروض الدورة الرابعة لاحتفالية "هنا نصلي معا" الساعة السادسة والنصف مساء، بعروض وفقرات فنية لأوركسترا الشباب وكورال الكنيسة الإنجيلية وإنشاد ديني.وتنتهى فعاليات اليوم الأول بحفل عشاء بدوي للضيوف يعقبه الصعود لجبل موسى.فيما يشهد اليوم -ثانى أيام الملتقى- كلمة للواء خالد فودة ووزراء الأوقاف والثقافة في مؤتمر صحفى وينتهي اليوم الثاني والأخير بإعلان ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي.وقال إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي" المقرر انطلاقه، اليوم الخميس، يعد انطلاقة حقيقية نحو الاهتمام أكثر بالمقاصد والمزارات الثقافية بمدينة خاصة وبمحافظة جنوب سيناء بشكل عام.وأكد إسلام في تصريح لـ"صدي البلد" أن الملتقي نعتبره إعلانًا عن خلق منتج سياحي جديد يهتم بالسياحة الثقافية والتاريخية؛ لتلبية رغبات الأسواق السياحية الجديدة التي بدأت مصر الاعتماد عليها مؤخرا لسد الفجوة التي تركتها الجنسيات الأخري لتوقفها عن تسيير الطيران العارض إلى جنوب سيناء.وأشار مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء إلي دير سانت كاترين وجبل موسي، وشهرتهما العالمية، واللذان نستطيع من خلالهما خلق برامج سياحية تهتم بالسياحة الثقافية تقدم كوجبة دسمة للسائح، بالإضافة إلى استغلال لباقي الآثار والتراث الملموس الذي يحيط بسانت كاترين مثل دير وكاتدرائية وادي فيران والطور.وأوضح أن وزارة السياحة تشارك في الملتقي، حيث من المقرر أن يمثل المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة في الاحتفالية انطلاق المؤتمر.وشرح إسلام الأهمية التاريخية لأبرز مناطق جنوب سيناء قائلا: إن هناك طريقا تاريخيا يربط بين وادي فيران والطور، استُخدم من قبل الحجاج الأوروبيين المسيحيين، حيث كانوا يتوافدون إلى مصر عبر ميناء الإسكندرية للوصول إلى ميناء السويس وبحرا إلى ميناء الطور.وأوضح أن الحجاج المسلمين كانوا يتشاركون رحلاتهم مع الحجاج المسيحيين حتي الوصول إلي ميناء الطور، ثم يتوجهون إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى "معا نصلى"، رسالة سلام تأتى فى إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية لترسيخ أسس العيش الإنسانى المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن لغته وجنسه ومدينته.وأكد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ترسيخ دولة المواطنة المتكافئة والعيش فى سلام هو الهدف الحقيقي للمسئولين، مشيرا إلى أن سانت كاترين يتعانق فيها الدير والمسجد ليعبر عن التسامح الإنسانى من قلب مدينة السلام سيناء وبلد السلام مصر.وتابع إن ١٥ سفيرا ومستشارا ثقافيا من مختلف دول العالم يشاركون اليوم معنا الاحتفالية تأكيدا أن مصر بلد السلام وأننا دعاة سلام وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن بل يأكل من يصنعه ويؤوية.واستطرد: "إننا هنا فى مصر نقف بشجاعة وحسم بعقل أمام زيف الجماعات الضالة وضلالها مع قوات مسلحة وطنية باسلة وشرطة وطنية بحزم أمام خفافيش السلام بغية الوصول إلى عالم بلا إرهاب أو إجرام".قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء، تحتوي على مقومات دينية وأثرية عريقة، موضحا أن تنظيم ملتقى سانت كاترين السلام العالمى يهدف إلي تسليط الضوء على عملية التقارب والمحبة بين الديانات على أرض مهد الديانات.وأضاف "فودة" خلال كلمة له في ملتقى سانت كاترين السلام العالمى "معا نصلى"، أن الملتقى رسالة سلام للعالم أجمع، مشيرا إلي أن أصل العلاقات بين الأشخاص والعلاقات الإنسانية هو السلام.وتابع: "سانت كاترين تعد من أهم المناطق السياحة فى العالم، مؤكدا أن المنطقة تستحق المزيد من الاهتمام لتعود السياحة إلى سابق عهدها.قال أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن السلام للبشر نعمة، وأن العنف لعنة، والحرب عداء وفرقة، مؤكدا على أن السلام يحمى من العنف.وأكد "العبد" خلال كلمتة بملتقى سانت كاترين للسلام العالمى "معا نصلى" أن أصل التعامل بين البشر هو الأخوة والإنسانية، متابعا: "إن الإنسان مخلوق متميز جعل الله له منزلة كبرى بين المخلوقات"، واصفا الإسلام بأنه دين يدعو إلى السلام العالمى وإشاعة التراحم والتواصل بين الناس وذلك عبر ثقافة الحوار الهادئ والبناء.ووصف ملتقى سانت كاترين للسلام الدولى بأنه ترجمة عملية لتجديد الخطاب الدينى من أرض سيناء نخاطب منها العالم من أجل سلام عالمى.