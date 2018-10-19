زراعة كفر الشيخ: توريد 208 آلاف قنطار من محصول القطن حتى الآن

كشف المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عن تسويق 157 ألف قنطار قطن "إكثار"، و51 ألف قنطار قطن "تجاري"، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من أقطان حتى الآن بلغ نحو 208 ألف قنطار قطن.



وقال عبد العظيم، إنه تم زراعة 58 ألف فدان برسيم و222 فدان فول و160 فدان حتى الآن بالنسبة للمحاصيل الشتوية، لافتًا إلى جني مساحة 93 ألف فدان ونسبة التفتيح 95 % على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إلى أنه تم تطهير المراوي بطول 59 كيلو متر على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية والمصارف لأكثر من 51 كيلو متر، حتى الآن وذلك على مدار الأسبوع الماضي.



