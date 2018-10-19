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رياضة

موقع فرنسي: كريم بنزيما يواجه دعوى باختطاف وسيط كرة قدم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:39 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف موقع "ميديا بار" الفرنسية أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما متورط في محاولة اختطاف.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن وسيط يعمل لصالح لاعب ريال مدريد قدم دعوى في 8 أكتوبر الجاري، لتعرضه للاختطاف والاحتجاز خلال الليلة السابقة.

ويتهم هذا العميل مقربين من بنزيما بمحاولة اختطافه بعد مباراة باريس سان جيرمان ونادي ليون، الأحد 7 أكتوبر، في باريس، نتيجة لنزاع حول نقل أموال.

وأشار الموقع إلى أن العميل يدعى ليو دسوزا، ويبلغ من العمر 33 عاما، وهو واحدا من هؤلاء الوسطاء الذين يحصلون على الأموال من كرة القدم.
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