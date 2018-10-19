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محافظات

كبس 423 طن قش أرز وتوزيع الأسمدة الشتوية في كفر الشيخ

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عن كبس 173 طن قش أرز من قبل المزارعين، و250 طن "كبس ميكنة"، مشيرًا إلى فرم أكثر من 56 ألف طن، وتشوين 148 ألف طن من القش، وتحويل 271 طن إلى أعلاف، وعمل ألف طن كومة أسمدة حتى الآن.

وأضاف، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، خلال بيان، تم توزيع أسمدة على مستوى القطاعات الزراعية بالمحافظة للمحاصيل الشتوية بواقع ألف طن يوريا وألف طن نترات، لافتًا إلى توزيع التقاوي الشتوية بواقع 730 طن قمح و46.970 طن فول حتى الآن.

وأشار وكيل الوزارة إلى إزالة التعدي على الأرض الزراعية خلال أسبوع بواقع 38 حالة لمساحة أكثر من فدانين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة .
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