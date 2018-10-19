مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات برلمانية شخص متوفي بولاية نيفادا

يترشح على قائمة الحزب الجمهوري الأمريكي لمجلس النواب في ولاية نيفادا، مرشحا ميت.



وكشفت صحيفة "لا فوا دي نور" الفرنسية أن دينيس هوف، توفى في 16 أكتوبر الماضي، إلا أن حزب الجمهوري لم يسحب اسمه من وضعه كمرشح للحزب في انتخابات مجلس الولاية.



غير أن القانون الأمريكي، يسمح بأشخاص على حالاته بخوض الانتخابات الأمريكية رغم كونه ميتا، ومن الممكن أن يفوز فيهذه الانتخابات ويحصل على مقعد.



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ترجيحات أن يكون هوف الفائز في الانتخابات التي ستجرى في 6 نوفمبر نظرا لشعبيته، وسيتم قبول النتيجة وفقا للقانون الانتخابي لهذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

