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منوعات

اكتشاف بقايا سمكة مرعبة تفترس كل شيء وهى الأخطر على وجه الأرض

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:41 ص
القرش العملاق لا
القرش العملاق لا يوزاي البيرانا في وحشيته
محمد علي
اكتشف العلماء بقايا واحدة من أخطر المخلوقات على الأرض والأكثر فتكًا على الإطلاق بما يجعل أسماك القرش بمثابة مخلوقات وديعة بالنسبة لها، وفق ما ذكرت سبوتنيك.

والسمكة المرعبة الأخطر حتى من القرش الأبيض المرعب، هي سمكة البيرانا، التي اكتشف العلماء بقاياها بحجم أكبر مما هي عليه الآن.

وكانت هذه السمكة المرعبة تأكل كل شيء الحيوانات والديناصورات وكل شيء.

وهذه السمكة في الوقت الحالي تعد أيضًا الأكثر شراسة على الإطلاق، وتعيش في مياه نهر الأمازون في البرازيل.
اكتشاف بقايا سمكة مرعبة تفترس كل شيء وهى الأخطر على وجه الأرض
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