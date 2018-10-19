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التأمين الصحي: افتتاح أول عيادتين لاكتشاف الإعاقة الحركية والذهنية بالأقصر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
افتتحت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى أول عيادتين لاكتشاف الإعاقة الحركية والذهنية بفرع التأمين الصحى بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات زيرة الصحة والسكان بضرورة توفير خدمات طبية متميزة ومتكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة وكذا المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد MS بمحافظات جنوب الصعيد وتتضمن العلاج الطبيعي والنفسي وتخاطب ومهارات سلوكى ووظيفى.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى خلال افتتاح عيادتين إن العيادتين مهمتان فى التدخل المبكر لعلاج الإعاقات الحركية والذهنية للأطفال حديثى الولادة ويتم العلاج فيهما بالمجان.

وأضاف الدكتور طارق توفيق رئيس لجنة التصلب المتعدد بالتأمين الصحى أن الوحدات تم إنشاؤها بإشراف خبراء المخ والأعصاب وسيتم تزويدها بأخصائيين فى العلاج النفسى والسلوكى والمعرفى لافتا إلى أن العلاج يتم بالمجان، مضيفا أن مرض التصلب المتعدد سيتم صرف العلاج للمرضى كل 9 شهور.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عادل حسين أستاذ المخ والأعصاب بقصر العيني إن عيادات الإعاقة الحركية والذهنية بالأقصر تقدم علاجا التوحد والعلاج المائى والصرع، لافتا إلى أن الدولة جاهدة تسعى لتوفير العلاجات مؤكدا أن العيادات مستمرة فى العمل طوال أيام الأسبوع.

كما حرصت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى على مناظرة عدد من المرضى داخل مركز علاج التصلب المتعدد بالأقصر بمرافقة اللجان المتخصصة المسند إليها الكشف والعلاج، موضحة أنه تم الكشف على ما يقرب من 10 مرضى من المصابين بالتصلب المتعدد.

وأكدت أنه سيتم دعم الفرع بعدد من الأخصائيين فى تخصصات طبية مختلفة لمواجهة إقبال المواطنين على الخدمات الطبية والعلاجية، مشيرة إلى أنه "سيتم هيكلة التأمين الصحى فى الأقصر والتوسع فى العيادات خلال أيام".
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