الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

- الحياة: القاهرة وواشنطن لتعزيز التعاون العسكري

- الشرق الأوسط: تشديد دولي على انتظار نتائج التحقيقات بشأن خاشقي

- الرياض: نهاية "المال الحرام".. حزب الله منظمة عابرة







في غضون ذلك، طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك، بـ»التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي، وتأمين خدمات للمواطنين» الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية نتيجة تدهور قيمة الريال اليمني في مقابل العملة الأجنبية.



ومن الصفحة الاولى لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت أن هناك تشديد دولي في انتظار نتائج التحقيقات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تخريب علاقات» بلاده مع السعودية استنادًا إلى «روايات لا يعلم أحد حقيقتها» عن ملابسات اختفاء خاشقجي.



ودعا وزير العدل التركي عبد الحميد غل إلى تجاهل التسريبات عن القضية في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإطلاعه على نتائج زيارته إلى السعودية وتركيا أمس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تفضل منح مزيد من الوقت للجنة التحقيق السعودية - التركية «للوصول إلى الحقائق كاملة»، بدلًا من الاعتماد على الشائعات.



وتابع أن الرياض «تعهدت إجراء تحقيقات عادلة وشفافة، وهي حليفة قوية لأميركا استراتيجيًا منذ زمن طويل في محاربة الإرهاب وغيره».



وداخل الصحيفة أيضا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه أنقذ سوريا من "صوملة جديدة".



ووفقا للصحيفة، فإن بوتين قال خلال مشاركته في مؤتمر مجموعة «فالداي» للحوار الاستراتيجي في سوتشي، إن التدخل الروسي «منع التفتت النهائي لأراضي الدولة السورية، وتحولها إلى سيناريو شبيه بالصومال». وأضاف أن القوات الروسية «حررت نحو 95 في المائة من الأراضي السورية».



في المقابل، نقل بيان أميركي عن المبعوث الأميركي جيمس جيفري قوله إن 40 في المائة من سوريا «لا تخضع للنظام»، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن وأنقرة يسيطرون عليها.



على صعيد آخر، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند في جنيف إن دمشق سحبت القانون 10 الخاص بمصادرة عقارات اللاجئين، في وقت كلف رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس وزراء «دراسة إجراءات إعداد المخططات التنظيمية» في مناطق سيطر عليها النظام.





ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أنه تأكيد جديد على إرهاب ميلشيا حزب الله وأجندتها المشبوهة في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بعد تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للميليشيا اللبنانية - الإيرانية ضمن لائحة الجريمة العابرة للحدود إلى جانب 4 عصابات أخرى تُعد الأخطر والأشرس في العالم.



وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، قد قال الاثنين الماضي: إنه صنف خمسة كيانات بينها حزب الله اللبناني، على أنها عصابات للجريمة العابرة للحدود، ليكون ضمن عصابات «MS13 - الأميركية» و»سينالوا المكسيكية» و»كلانديل جولفو الكولومبية» و»خاليسكو نويفا جنراسيون المكسيكية». وأكد سيشنز، أن تلك الجماعات ستواجه عقوبات شديدة وتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة، موضحًا أنه تم إعداد فريق خاص من المحققين ذوي الخبرة في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال؛ للتحقيق مع أفراد وشبكات تقدم الدعم لحزب الله.



ويأتي التنصيف الأميركي الجديد ضربة معنوية كبيرة لميليشيا حزب الله بالتزامن مع إقدام مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تمرير مشروعين لقانونين يمنعان تمويل الميليشيا، ويسمحان بملاحقة مسلحيها وداعميها ومموليها دوليًا كمنظمة إجرامية، وليس فقط بسبب أعمالها الإرهابية، حيث من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أيام.



ويشير المشهد العام إلى أن واشنطن تسعى بتصنيفها الجديد لميليشيا حزب الله إلى تقطيع أوصال الأخيرة، وتجفيف مصادر تمويلها من أجل تحجيم النفوذ الإيراني بالمنطقة، بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الميليشيا اللبنانية في خدمة المشروع التوسعي الإيراني في سورية واليمن والعراق ولبنان بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما تقدمه من مسلحين، وتدريبات، وخطط عسكرية، وتهريب للصواريخ والأسلحة.



ويدلل تزامن التصنيف الأميركي الجديد لحزب الله مع قرب فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني بنوفمبر المقبل، على خطة تحرك أميركي لتضييق الخناق على طهران من خلال قطع أذرعها الميليشياوية بالمنطقة بعد تسببها في زعزعة الأمن والسلم الدوليين وتهديد المصالح الدولية، إضافة إلى مواجهة المساع الإيرانية في الهيمنة على آبار النفط في العراق وسورية.

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الجمعة، الضوء على مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري، وكذلك تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن بلاده أنقذت سوريا من أن تكون "صومال جديدة".كما ركزت الصحف على تشديدات دولية على انتظار نتائج التحقيقات في قضية خاشقجي، وكذلك عرض موسكو دعم للأمم المتحدة لبدء تسوية في اليمن.الصجف أبرزت تصنيف حزب الله بواسطة القضاء الأمريكي بأن عصابة للجرية عابرة للحدود.ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة"، موضحة أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد التقى بقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكي، مايكل جاريت والوفد المرافق له.وأفاد الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان، بأن الطرفين بحثا أوجه التعاون العسكري المشترك، والذي كلل في الفترة الأخيرة بتدريبات «النجم الساطع 2018» الجاري تنفيذها في قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال غربي مصر) بمشاركة قوات مصرية وأميركية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية الى القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب محمد فريد عن تطلعه الى أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون، خصوصًا في مجال التدريبات المشتركة، ما يعزز من القدرات القتالية ونقل الخبرات بين البلدين وتبادلها، وكذلك التعاون في المجالات العسكرية.وأكد جاريت حرص واشنطن على عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتمثل في العديد من المجالات، ومنها تدريبات «النجم الساطع» التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية.في غضون ذلك، عُقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولين مصريين وبعض الشركات الأميركية العاملة في مصر، ضمن الإعداد لزيارة وفد غرفة التجارة ووزير التجارة الأميركي إلى مصر الشهر المقبل.وفي الصحيفة أيضا، عرضت موسكو على الأمم المتحدة للمشاركة في وضع أسس تسوية في اليمن.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأولوية في اليمن هي «وقف القتال والانخراط في عملية التسوية السياسية»، مشيرًا إلى أن بلاده «مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية».وقال لافروف في مقابلات مع قناة «روسيا اليوم» ومجلة «باري ماتش» وصحيفة «لو فيجارو» أمس، إن موسكو «تشارك في الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم مساعدات إنسانية، على رغم صعوبة هذا الأمر في ظل استمرار الحرب». وأضاف: «تمكنا مرات من الاتفاق مع التحالف العربي على تنفيذ رحلات إنسانية إلى اليمن... وسنواصل تنفيذ مثل هذه الرحلات».