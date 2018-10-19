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محافظات

وصول 1146 بطاقة تموينية للأقصر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، عن وصول 1146 بطاقة تموين، ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعى وإصدار جديد، وجار فحصهم لتسليمهم إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

يذكر أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب وجود صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أي من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هي صورة بطاقة الرقم القومي، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.
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