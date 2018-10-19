ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العراق: تدمير 7 مقرات لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
الجيش العراقي
الجيش العراقي
أ ش أ
أعلنت سرايا السلام التابعة للزعيم مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تدمير 7 مقرات لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام السرايا- في بيان مقتضب، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "أن قوة من سرايا السلام تمكنت في عملية نوعية من تدمير 7 أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابي".

في سياق آخر، أعلن الحشد الشعبي إحباط مخطط لتنظيم (داعش) لاستهداف قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وأضاف أن قوة من (اللواء 31) في الحشد بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين واستخبارات وشرطة بيجي نفذت اليوم عملية أمنية في منطقة البوجواري التابعة لقضاء بيجي، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن العثور على مضافات لخلايا تنظيم داعش كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية في القضاء.
loading...

ترشيحاتنا

تدريبات ترفيهية للاعبي الأهلي خلال المران

إيقاف معلم بالسويس عن العمل أجبر تلاميذه على غسيل سيارته

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي

حكم جهر المرأة بالقراءة فى الصلاة

سعر العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 فى مصر

مواقف محرجة وتصرفات غير لائقة لأردوغان في مولدوفا.. فيديو

وزير الزراعة يشكل لجنة لمراجعة أعمال صندوق تأمين الثروة الحيوانية

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

وزير الأوقاف: مؤتمر سانت كاترين للسلام تحول إلى العالمية

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

طرق لعلاجات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي لن تتوقعها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو
برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو
حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟