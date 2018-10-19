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درجات الحرارة المتوقعة على مستوى المحافظات اليوم .. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
توك شو
عرضت فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، عبر برنامج "8 الصبح" تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20
الإسكندرية:العظمى 29، الصغرى18
بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 22
دمياط: العظمى 27، الصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17
السويس: العظمى 30، الصغرى 19
بني سويف: العظمى 31، الصغرى 20
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