درجات الحرارة المتوقعة على مستوى المحافظات اليوم .. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، عبر برنامج "8 الصبح" تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20
الإسكندرية:العظمى 29، الصغرى18
بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 22
دمياط: العظمى 27، الصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17
السويس: العظمى 30، الصغرى 19
بني سويف: العظمى 31، الصغرى 20
القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20
الإسكندرية:العظمى 29، الصغرى18
بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 22
دمياط: العظمى 27، الصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17
السويس: العظمى 30، الصغرى 19
بني سويف: العظمى 31، الصغرى 20