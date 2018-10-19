درجات الحرارة المتوقعة على مستوى المحافظات اليوم .. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، عبر برنامج "8 الصبح" تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20

الإسكندرية:العظمى 29، الصغرى18

بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 22

دمياط: العظمى 27، الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17

السويس: العظمى 30، الصغرى 19

بني سويف: العظمى 31، الصغرى 20

