درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

عرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم، الخميس، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 30 - الصغرى 20، فيما تسجل غدا السبت 29 درجة للعظمى و 19 للصغرى، و الأحد 30 و 19 الاثنين 29 و 20 و الثلاثاء 29 و19 الأربعاء 29 و20 الخميس 30 و 21 وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.



الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 22، بينما تسجل غدا السبت 26 درجة للعظمى و21 للصغرى الأحد 26 و 21 والاثنين 26 و 21 و الثلاثاء 26 و21 الأربعاء 27 و21 الخميس 27 و 21.



مطروح: العظمى 27- الصغرى 19، وغدا السبت العظمى 26 درجة، والصغرى 17، الأحد 26 و 17 الاثنين 26 و 17 و الثلاثاء 26 و18 الأربعاء 27 و 19 الخميس 27 و 19.



