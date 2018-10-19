ضبط 70 حالة تحرش جنسى بالبحيرة

قام ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالاشتراك وضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحيرة بحملة مكبرة بدائرة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة مراكز وأقسام المديرية بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث.



أسفرت الحملة عن ضبط ( 70 ) حالة تعرض للإناث بالطريق العام وتحررت المحاضر اللازمة .. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.