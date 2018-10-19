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حوادث

ضبط 70 حالة تحرش جنسى بالبحيرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
مديرية امن البحيرة
مديرية امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
قام ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالاشتراك وضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحيرة  بحملة مكبرة بدائرة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة مراكز وأقسام المديرية بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث.

 أسفرت الحملة عن ضبط (  70  ) حالة تعرض للإناث بالطريق العام وتحررت المحاضر اللازمة .. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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