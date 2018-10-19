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أخبار العالم

الصين تلقي القبض على نائب سابق لوزير المالية بتهمة فساد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
رويترز
قالت أكبر جهة ادعاء في الصين، اليوم الجمعة، إنه تم القبض على نائب سابق لوزير المالية للاشتباه به في قضية فساد.

وقالت هيئة مكافحة الفساد إن تشانج شاو تشون قيد التحقيق بشأن "انتهاك خطير يتعلق بالانضباط والقانون" وهي عبارة عادة ما تستخدم لوصف الفساد.

ويأتي ذلك في إطار حملة قائمة منذ فترة ضد الفساد برعاية الرئيس شي جين بينج.
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