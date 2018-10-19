السيطرة على حريق بمخبز آلى بسبب ماس كهربائى

تسبب حدوث ماس كهربائى بلوحة مفاتيح فى نشوب حريق داخل مخبز آلي بقرية أم الحكيم بمركز شبراخيت، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات ونتج عن الحريق تلف واحتراق بعض المعدات وكمية من الدقيق البلدى المدعم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بنشوب حريق بمخبز آلي بقرية أم حكيم دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخبز آلى (لإنتاج الخبز البلدي المدعم) ملك المدعوة أمينة ع س35 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث إصابات).





وبسؤال والد المذكورة المدعو على س ا60 سنة بالمعاش، ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح بداخل المخبز وأضاف بتلف واحتراق بعض المعدات و كمية من الدقيق البلدى المدعم .. ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



