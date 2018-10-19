مانشيتات الصحف المصرية والعربية الصادرة اليوم ..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة، اليوم الجمعة.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأهرام:
السيسي: التوسع فى التصنيع الإلكتروني وأولوية لتوطين التكنولوجيا .. الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية.
لا صوت يعلو على دورى الأبطال الإفريقى فى الاهلى و كارتيرون يقول: نادى القرن لم يلعب سوى للفوز و قاموسه يخلو من كلمة خسارة.
الأخبار
746.2 مليار جنيه استثمارات صناعية حتى 2022
المصرى اليوم
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء
الشروق:
السيسي يلتقى جميع المحافظين لمتابعة عملهم بداية من نوفمبر المقبل
جريدة الحياة :
أول قمة عربية – أوروبية تعقد فى فبراير
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأهرام:
السيسي: التوسع فى التصنيع الإلكتروني وأولوية لتوطين التكنولوجيا .. الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية.
لا صوت يعلو على دورى الأبطال الإفريقى فى الاهلى و كارتيرون يقول: نادى القرن لم يلعب سوى للفوز و قاموسه يخلو من كلمة خسارة.
الأخبار
746.2 مليار جنيه استثمارات صناعية حتى 2022
المصرى اليوم
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء
الشروق:
السيسي يلتقى جميع المحافظين لمتابعة عملهم بداية من نوفمبر المقبل
جريدة الحياة :
أول قمة عربية – أوروبية تعقد فى فبراير