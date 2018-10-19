ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مانشيتات الصحف المصرية والعربية الصادرة اليوم ..فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأهرام:
السيسي: التوسع فى التصنيع الإلكتروني وأولوية لتوطين التكنولوجيا .. الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية.

لا صوت يعلو على دورى الأبطال الإفريقى فى الاهلى و كارتيرون يقول: نادى القرن لم يلعب سوى للفوز و قاموسه يخلو من كلمة خسارة.


الأخبار
746.2 مليار جنيه استثمارات صناعية حتى 2022


المصرى اليوم
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء

الشروق:
السيسي يلتقى جميع المحافظين لمتابعة عملهم بداية من نوفمبر المقبل

جريدة الحياة :
أول قمة عربية – أوروبية تعقد فى فبراير
loading...

ترشيحاتنا

مصر بخير مع السيسي يجتاح تويتر.. ومصريون: لا خوف على الوطن وأنت قائده

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

اكتشاف بقايا سمكة مرعبة تفترس كل شيء وهى الأخطر على وجه الأرض

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

أحمد زاهر يواصل تصوير فيلم زنزانة 7

تعرف على عدد الآيات التى كان يقرأها النبي فى الصلوات.. فيديو

حبس لص سرق محمولا من فتاة أجنبية بالوايلي

بوتين: الروس مكانهم الجنة حال اندلاع حرب نووية

بحث جديد: خطر يصيب أطفالك بسبب مشاهدة أفلام الكرتون

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

حكم جهر المرأة بالقراءة فى الصلاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو
حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟