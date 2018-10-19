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ديني

عضو كبار العلماء بالأزهر: قريبا..إدراج عدد من الأساتذة الثقات بالهيئة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الهيئة تعمل حاليا على تدارك النقص الحاد فى عدد أعضائها بسبب الوفاة والاستبعاد.

وقال الشافعي لصدى البلد، على هامش مشاركته فى مؤتمر دار الإفتاء الدولي، إن الهيئة تبحث حاليا إدراج عدد من العلماء المعروفين بعلمهم وفكرهم الوسطي الذي يناسب منهج الأزهر الشريف والتأكد من انطباق شروط الإنضمام عليهم، وسيتم البت فى هذا الأمر خلال أول اجتماع للهيئة.

و يشترط فيمن يختار عضوًا بهيئة كبار العلماء ما يلى:
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامًا.
2- أن يكون معروفًا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
5 - أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 - أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

وتنص المادة 32 مكرر "3": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
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