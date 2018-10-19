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حوادث

سقوط تاجر أسلحة وذخيرة بأبو المطامير

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
مديرية امن البحيرة
مديرية امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير من القبض على تاجر أسلحة وذخيرة أثناء بيعها بمحل إقامته وبحوزته  ( 21 ) طلقة عيار 9 مم ، ( 393 ) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام ،( 28 ) علبة لألعاب نارية أخرى مختلفة الأنواع والأحجام.

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام المدعو السيد ع  ا 46 سنة  عاطل ومقيم بمدينة أبو المطامير بالإتجار في الذخائر الحية والألعاب النارية.              


وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى وبحوزته  ( 21 ) طلقة عيار 9 مم ، ( 393 ) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام"28 "علبة لألعاب نارية أخرى مختلفة الأنواع والأحجام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات " بقصد الاتجار ".. تحرر المحضر اللازم  مركز أبو المطامير وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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