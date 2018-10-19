سقوط تاجر أسلحة وذخيرة بأبو المطامير

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير من القبض على تاجر أسلحة وذخيرة أثناء بيعها بمحل إقامته وبحوزته ( 21 ) طلقة عيار 9 مم ، ( 393 ) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام ،( 28 ) علبة لألعاب نارية أخرى مختلفة الأنواع والأحجام.



وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام المدعو السيد ع ا 46 سنة عاطل ومقيم بمدينة أبو المطامير بالإتجار في الذخائر الحية والألعاب النارية.





وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى وبحوزته ( 21 ) طلقة عيار 9 مم ، ( 393 ) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام"28 "علبة لألعاب نارية أخرى مختلفة الأنواع والأحجام.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات " بقصد الاتجار ".. تحرر المحضر اللازم مركز أبو المطامير وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

