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برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:28 ص
النائبة بسنت فهمي
النائبة بسنت فهمي
قالت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن من أهم ما يبحث عنه المستشمرين الأجانب والمحليين،هو سهولة إيجاد اماكن مهيئة للإستثمار في الدولة المستهدفة.

وتابعت "فهمي" خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أن دليل المستثمر الذي تم إصداره مؤخرًا، هام جدًا حيث تساعد المستثمرين على إتخاذ القرار بشكل صحيح.

وأضافت "فهمي" أن هناك ضرورة مُلحة لترجمة هذا الدليل لأكثر من لغة وتوزيعة على كافة السفارات الأجنبية، للعمل على زيادة الإستثمار بوتيرة أسرع.
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