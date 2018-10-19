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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب للدرجة القصوى استعدادا لمسيرات العودة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، استعدادا للتعامل مع تظاهرات مسيرات العودة على الحدود اليوم. 

وقالت القناة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، دفع بتعزيزات جديدة لقواته على حدود غزة، تحسبا لحدوث أي طارئ اليوم، مضيفة، أن أي حادثة غير اعتيادية اليوم، ستؤدي الى رد إسرائيلي قوي داخل قطاع غزة. 

وفي سياق متصل، قال المحلل العسكري بموقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، إن الكابينت يبحث عن أي ذريعة لمهاجمة قطاع غزة اليوم، مشيرا الى أن الأطراف ليسوا معنيون بالحرب، لذلك يتم إعطاء فرصة أخيرة للتهدئة.
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