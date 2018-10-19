الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب للدرجة القصوى استعدادا لمسيرات العودة

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، استعدادا للتعامل مع تظاهرات مسيرات العودة على الحدود اليوم.





وقالت القناة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، دفع بتعزيزات جديدة لقواته على حدود غزة، تحسبا لحدوث أي طارئ اليوم، مضيفة، أن أي حادثة غير اعتيادية اليوم، ستؤدي الى رد إسرائيلي قوي داخل قطاع غزة.



