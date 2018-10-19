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محافظات

استكمال مشروعات تطوير الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك شبرا الخيمة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:39 ص
مشروعات تطوير الشوارع
مشروعات تطوير الشوارع الداخلية
إبراهيم الهوارى
أعلن العميد أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه قد تم البدء فى استكمال أعمال التطوير الشوارع ببلاط الانترلوك وفقًا للميزانية والكميات الموجودة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تركيب بلاط الانترلوك بمدينة الأمل ومتابعة جميع مراحل التركيب وجميع المناطق تباعًا طبقًا للمناطق المستهدفة بالخطة.

وقال رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الأجهزة التنفيذية قد قامت بتنفيذ حملة لرفع الاشغالات والتعديات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية. 

وأضاف أن الحملة شارك فيها هند النمر مساعد رئيس الحي، وتم تنظيم الحملة فى أماكن متفرقة استهدفت القضاء على ظاهرة الإشغالات وردع المخالفين والعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة. 

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة إشغال طريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
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