حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

أمرت نيابة جنوب القليوبية بحبس 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة وطلقات نارية.
وتلقى مدير أمن القليوبية معلومات من مدير المباحث بشن حملات منظمة على مدن المحافظة لضبط الخارجين على القانون فقامت حملة إلى مدينة القناطر الخيرية وبعض القرى التابعة لها.
وأسفرت الحملة التي شارك فيه رئيس مباحث المركز عن ضبط 7 عناصر إجرامية خطرة و5 أسلحة نارية و14 طلقة مختلفة، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط 7 قضايا مخدرات بلغت 2.290 كجم حشيش و300 قرص و90 جم هيروين وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.