حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

أمرت نيابة جنوب القليوبية بحبس 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة وطلقات نارية.





وتلقى مدير أمن القليوبية معلومات من مدير المباحث بشن حملات منظمة على مدن المحافظة لضبط الخارجين على القانون فقامت حملة إلى مدينة القناطر الخيرية وبعض القرى التابعة لها.



