حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأهم العناوين في الصحف المصرية اليوم، كالتالي:

جريدة الأهرام:

-حصاد ناجح لزيارة "السيسي" إلى روسيا.. نقلة نوعية في التعاون الإقتصادي والعسكري ومكافحة الإرهاب.

-الرئيس يبحث إستراتيجية الإتصالات بمصر.

-وزير قطاع الأعمال: تصفية القومية للأسمنت سريعًا.

-"توربينات ألمانية" لسد النهضة.



جريدة الوفد:

-القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بسيناء.

-"أبو شقة": مصر والسودان على قلب رجل واحد.

-مسح قومي لظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظات.

-عودة السياحة الروسية إلى مصر بداية الموسم الشتوي.



جريدة الدستور:

-محاكمة عاجلة لتاجرة جثث الموتى وشقيقها.

-زلزال الإستقالات يضرب الزمالك.

-إنجاز 85% من أعمال محطة مترو المرج الجديدة.

-لجان "النواب" تستعد لمواجهة 6 وزراء.

