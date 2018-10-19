حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأهم العناوين في الصحف المصرية اليوم، كالتالي:
جريدة الأهرام:
-حصاد ناجح لزيارة "السيسي" إلى روسيا.. نقلة نوعية في التعاون الإقتصادي والعسكري ومكافحة الإرهاب.
-الرئيس يبحث إستراتيجية الإتصالات بمصر.
-وزير قطاع الأعمال: تصفية القومية للأسمنت سريعًا.
-"توربينات ألمانية" لسد النهضة.
جريدة الوفد:
-القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بسيناء.
-"أبو شقة": مصر والسودان على قلب رجل واحد.
-مسح قومي لظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظات.
-عودة السياحة الروسية إلى مصر بداية الموسم الشتوي.
جريدة الدستور:
-محاكمة عاجلة لتاجرة جثث الموتى وشقيقها.
-زلزال الإستقالات يضرب الزمالك.
-إنجاز 85% من أعمال محطة مترو المرج الجديدة.
-لجان "النواب" تستعد لمواجهة 6 وزراء.
جريدة الأهرام:
-حصاد ناجح لزيارة "السيسي" إلى روسيا.. نقلة نوعية في التعاون الإقتصادي والعسكري ومكافحة الإرهاب.
-الرئيس يبحث إستراتيجية الإتصالات بمصر.
-وزير قطاع الأعمال: تصفية القومية للأسمنت سريعًا.
-"توربينات ألمانية" لسد النهضة.
جريدة الوفد:
-القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بسيناء.
-"أبو شقة": مصر والسودان على قلب رجل واحد.
-مسح قومي لظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظات.
-عودة السياحة الروسية إلى مصر بداية الموسم الشتوي.
جريدة الدستور:
-محاكمة عاجلة لتاجرة جثث الموتى وشقيقها.
-زلزال الإستقالات يضرب الزمالك.
-إنجاز 85% من أعمال محطة مترو المرج الجديدة.
-لجان "النواب" تستعد لمواجهة 6 وزراء.