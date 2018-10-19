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حوادث

ضبط سائق هارب من حكم مؤبد فى قضية مخدرات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
القبض علي متهم
القبض علي متهم
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على سائق هارب من حكم مؤبد بقضية مخدرات. مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى  قضية مركز دمنهور " مخدرات  وسط دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد .

 وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وجار تسليمه وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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