الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 30 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



كما تقل الرؤية ( وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية ) فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 20 30



وسط الدلتا 19 29



الإسكندرية 18 29



بلطيم 21 28



مطروح 19 28



السلوم 19 32



سيوة 21 34



بورسعيد 22 28



دمياط 22 27



العريش 17 28



رفح 16 28



الإسماعيلية 17 30



السويس 19 30



رأس سدر 20 29



نخل 17 27



نويبع 24 29



طابا 20 28



كاترين 12 25



الطور 22 29



شرم الشيخ 25 31



الغردقة 23 31



مرسى علم 23 30



الفيوم 20 30



بني سويف 20 31



المنيا 18 31



أسيوط 18 31



سوهاج 19 32



قنا 19 32



الأقصر 19 33



أسوان 21 34



أبوسمبل 22 34



الوادي الجديد 20 33



شلاتين 23 32



أبو رماد 24 31



رأس حدربة 24 30



حلايب 24 30







أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى



مكة المكرمة 29 38



المدينة 27 36



الرياض 21 33



المنامة 28 34



أبوظبي 27 34



الدوحة 28 34



الكويت 23 34



دمشق 14 28



بيروت 22 27



عمان 14 26



القدس 16 23



غزة 20 28



بغداد 24 35



مسقط 25 31



صنعاء 10 20



الخرطوم 26 40



طرابلس 20 27



تونس 18 26



الجزائر 15 22



الرباط 12 19



نواكشوط 24 33







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى



أنقرة 11 25



اسطنبول 14 21



إسلام آباد 15 29



نيودلهى 20 33



جاكرتا 24 32



بكين 07 18



كوالامبور 23 31



طوكيو 13 18



أثينا 15 24



روما 13 26



باريس 09 20



مدريد 11 20



برلين 05 15



لندن 08 16



مونتريال 02 12



موسكو 03 14



نيويورك 11 14



واشنطن 12 18