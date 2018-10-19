ضبط 114 طن أرز محبوسة عن التداول فى عزبة شعير بمركز رشيد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء ومهربى السلع المدعمة باشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.



وتمكن رجال التموين خلال حملة مكبرة من ضبط كلا من: "علاء م ع 44 سنة" تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن بعزبة شعير بمركز رشيد لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًاً أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كميـة ( 400 ر 114 ) طن أرز شعير.



و"أيمن ج ه 44 سنة "صاحب مصنع أعلاف ( بدون ترخيص ) كائن قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاى البارود لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الأعلاف بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة واستخدام مواد خام في عملية تصنيع الأعلاف بدون بيانات وعلامات تجارية.



كما تمكنت الحملة في مجال الرقابة على الأسواق من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة عبارة عن " غش تجارى، بيع بأزيد من السعر المقرر، ذبح خارج المجزر الحكومى، حيازة وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية".