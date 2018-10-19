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فن

أحمد وفيق: شكرا على جائزة قومى حقوق الإنسان وثقة اللجنة بي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
سمر سعد
أعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته بفوزه بجائزة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن دوره فى مسلسل "أمر واقع".

ونشر "وفيق" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا من التكريم وعلق عليها قائلا: "تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان.. عن مسلسل امر واقع.. فوز بالحجم العائلي.. وأمر واقع وأيوب.. شكرًا لثقة اللجنة .. الاستاذة انعام محمد علي .. والأستاذ طارق الشناوي.. الاستاذة خيريه البشلاوي .. والاستاذ ماهر زهني والأستاذ كرم النجار.. والأستاذ جمال فهمي.. والأستاذ رامي عبد الرازق".

من المعروف أن أحمد وفيق نافس فى شهر رمضان من خلال مسلسل "أمر واقع" أمام كريم فهمى ومسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام.
أحمد وفيق: شكرا على جائزة قومى حقوق الإنسان وثقة اللجنة بي
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