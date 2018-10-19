إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بسيدى غازى

أصدر الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة قرارا بإسقاط عضوية السيد بسيونى مرسى محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية سيدى غازى بكفر الدوار.



وجاء قرار الفصل بناء على ما ورد بمذكرة قسم الانتخابات بإدارة التعاون بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة والمتضمن إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بسيدى غازى بالكتاب رقم 778 بتاريخ 2018/8/26 لإسقاط العضوية عن السيد بسيونى مرسى محمد لفقده شرط من شروط العضوية لوجود صلة قرابة بينه وبين محمد شوقى عبيد عياد والثابتة بكتاب مركز شرطة كفر الدوار وذلك طبقا لما انتهى إليه التحقيق من إسقاط العضوية عن المذكور تأسيسا على ما ورد بنص المادة ( 46 ) من قانون التعاون الزراعى.



وما ورد من الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة بالرد على الاستفسار وحتى تاريخه لم يقم مجلس الإدارة فى تلك الجمعية بإصدار قرار بإسقاط العضوية عنه، حيث انه مضى على هذا الكتاب أكثر من شهر مما يستلزم الأمر معه إصدار قرار الجهة الإدارية بإسقاط العضوية عنه.