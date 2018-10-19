محافظ القليوبية يشدد على استلام أعمال الرصف طبقا للمواصفات

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنه أعطى تعليمات لرؤساء المدن بالالتزام باستلام أعمال الرصف طبقًا للمواصفات المتفق عليها بالسُمك الصحيح والجودة طبقًا للأصول الفنية.



كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع مديرية الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بعيدا عن الطرق العامة حفاظًا على صحة المواطنين.



جاء ذلك بعد أن أجرى عدة جولات في عدد من مدن المحافظة ولاحظ تباطؤ فى أعمال الرصف التى تجرى فى بعض الطرق، لذلك قرر تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة بنها لمراجعة أعمال الرصف خاصة بالطرق العامة والرئيسية ووقف الأعمال فى عدد من المدن لعدم مطابقتها المواصفات الفنية.