ضبط هاربين من تنفيذ 923 حكما و2124 مخالفة مرورية بالبحيرة

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة بإشراف مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية الخطرة.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 923 حكما قضائيا، وتحصيل 2092 غرامات فورية وتحرير 2124 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية.



كما تمكنت إدارة شرطة المرافق في البحيرة، من رفع وإزالة 3049 حالة إشغال ثابتة ومتحركة بشوارع البحيرة للقضاء على العشوائيات وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.