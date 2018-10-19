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حوادث

ضبط هاربين من تنفيذ 923 حكما و2124 مخالفة مرورية بالبحيرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة بإشراف مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية الخطرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 923 حكما قضائيا، وتحصيل 2092  غرامات فورية وتحرير 2124  مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية.

كما تمكنت إدارة شرطة المرافق في البحيرة، من رفع وإزالة 3049  حالة إشغال ثابتة ومتحركة بشوارع البحيرة للقضاء على العشوائيات وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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