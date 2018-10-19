معجب عمرو دياب يرد على منتقدي الهضبة بعد واقعة قال فاكرينك

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للمطرب عمرو دياب من حفله بالامس فى جامعة مصر الدولية، وظهر فى الفيديو وهو يهاجم أحد الحاضرين في الحفل ويدعى عمرو رؤوف بعد مطالبته للهضبة أكثر من مرة غناء "قال فاكرينك".



وقال الهضبة في لهجة حادة: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها والله ما هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، أنت غريب أوي.. لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، وأنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش".



ورد عمرو رؤوف على صفحة محبى عمرو دياب على فيسبوك: "يا جماعة لما جات عينى فى عين عمرو دياب وهو بيقولى الكلام ده كان بيضحك معايا بلاش افورة".

