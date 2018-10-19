حكام مباريات اليوم في الأسبوع الـ 11 للدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



سموحة × حرس الحدود : إبراهيم نور الدين ويعاونه عادل ماهر ومصطفى حسن، وعرفة عرفات حكمًا رابعًا، وإبراهيم محجوب ووائل فرحان حكمًا خامسًا.



الاسماعيلي × بيراميدز : محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد لطفي، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وطارق مجدي ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.



إنبي × الداخلية: وليد عبد الرازق ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد العظيم (الفيوم)، وإسلام حمدي حكمًا رابعًا، وحسام الجلاد وهشام الفلال حكمًا خامسًا.