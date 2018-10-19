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رياضة

حكام مباريات اليوم في الأسبوع الـ 11 للدوري الممتاز

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

سموحة × حرس الحدود : إبراهيم نور الدين ويعاونه عادل ماهر ومصطفى حسن، وعرفة عرفات حكمًا رابعًا، وإبراهيم محجوب ووائل فرحان حكمًا خامسًا.

الاسماعيلي × بيراميدز : محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد لطفي، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وطارق مجدي ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.

إنبي × الداخلية: وليد عبد الرازق ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد العظيم (الفيوم)، وإسلام حمدي حكمًا رابعًا، وحسام الجلاد وهشام الفلال حكمًا خامسًا.
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