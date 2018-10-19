فى يومه العالمى..7 علاجات منزلية لـ التهاب المفاصل

يحتفل العالم 19 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، خاصة أنه من أكثر الأمراض شيوعا، والذى ينتج عن تآكل الغضروف الذي يفصل بين عظام المفاصل، وبالتالي يزداد احتكاك العظام في بعضها البعض، وبسبب هذا الاحتكاك بآلام شديدة والتهاب.



وقدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، 7 علاجات ووصفات منزلية تساعدك فى علاج التهاب المفاصل، وهى كالتالى:

- إضافة ملعقة من الكركم إلى كأس من اللبن أو الماء وشربه دفعة واحدة.

- تقطيع فص الثوم إلى قطع صغيرة وتناولها مع الماء، يوميا قبل تناول وجبة الإفطار.

- دهن خليط من زيت الكافور و زيت الروزمارى على الأماكن المصابه بالتهاب المفاصل.

-استخدام زيت الزيتون، ثم وضع ورقه من الملفوف دافئة عليه، وبعد ذلك يربط المفصل باستخدام قطعة قماشية سميكة، لتثيبت ورقة الملفوف، وأيضًا للاحتفاظ بحرارتها الدافئة، وتترك ورقة الملفوف ساعة على المفصل، وتكرر هذه الطريقة بصورة يومية حتى الشفاء الكامل من الآلام.

-تناول قبل الطعام ملعقة كبيرة من خل التفاح والعسل إلى كأس من الماء الدافئ.

-تناول ثلاث أكواب من مغلي العرقسوس على مدار اليوم.

-منقوع الصفصاف : يغلي أوراقه في ماء ثم تناول كوبين صباحًا ومساءً بشكل يومي.



