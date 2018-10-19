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رياضة

أخطاء الحكام تتصدر مشاهد الجولة السابعة في المظاليم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية الكثير من الأحداث المثيرة، ولعل أبرزها مباراة مركز شباب تلا ومنافسه الحمام والتي انتهت بنتيجة أربعة لكل منهما وتعتبر المباراة الأكثر تسجيلا في الجولة .

وتأخرت المباراة بسبب طلب الحكم من حارس مرمى فريق تلا بتغيير التي شيرت للون مختلف عن اللاعبين .

وتوقف المباراة بعد كل هدف لاعتراض الأجهزة الفنية على الحكام بالإضافة إلى حالتي طرد و٧ بطاقات صفراء .

وعقب انتهاء اللقاء خرج الحكام في حماية الشرطة خوفا من اعتداء الجمهور أو الأجهزة الفنية .

وتصدر المشهد الحكام أيضا في مباراة سيراميكا كليوباترا أمام كوكاكولا والتي انتهت بفوز الثاني بهدف نظيف واعترض معتز البطاوي مسئول الكرة في نادي سيراميكا على أداء الحكم محمود البنا بسبب تعنته في احتساب الأخطاء على فريق .

وفي مجموعة الصعيد بالتحديد مباراة ديروط أمام منافسه طهطا والتي سجل فيها الفريق الطهطاوي هدف في الدقيقة ٨٣ من عمر اللقاء نزل الجمهور أرض الملعب مما ادى الى اهتزاز الأداء التحكيمي واحتساب ركلة جزاء اضاعها ديروط وطرد لاعب من الفريق المنافس لتنتهي المباراة في النهاية بالتعادل الايجابي هدف لكل فريق .
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