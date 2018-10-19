وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الصلاة فى سانت كاترين تجمع كل البشر وتعطى رسالة قوية للعالم الخارجى.



وأضافت خلال حوارها على القناة الأولى أن مؤتمر سانت كاترين للسلام العالمى "هنا نصلى معًا"، بالتعاون مع وزارات الهجرة الأوقاف والثقافة والسياحة والاستثمار يؤكد أن مصر فى سلام وامان وان كل ما يقال مجرد شائعات لا تمس الواقع بشئ.



والجدير بالذكر أن مؤتمر سانت كاترين للسلام يقام للعام الرابع على التوالى فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

