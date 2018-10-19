باسم علي ينتظم في المران الجماعي

انتظم باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، صباح اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.



وكان باسم علي قد شارك في تدريبات الفريق البدنية كاملة، مساء أمس الخميس، قبل التواجد اليوم في تدريبات الكرة.



يذكر أن الأهلي يطير إلي الجزائر صباح بعد غد الأحد؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.