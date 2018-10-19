ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باسم علي ينتظم في المران الجماعي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، صباح اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان باسم علي قد شارك في تدريبات الفريق البدنية كاملة، مساء أمس الخميس، قبل التواجد اليوم في تدريبات الكرة.

يذكر أن الأهلي يطير إلي الجزائر صباح بعد غد الأحد؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

الكنيست يناقش مشروع قانون يقضى بسجن المقاطعين لإسرائيل ومنتجاتها.. الأحد

تدريبات ترفيهية للاعبي الأهلي خلال المران

السيطرة على حريق بمخبز آلى بسبب ماس كهربائى

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

قطع خدمة مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة والقليوبية 12 ساعة.. اليوم

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

القوى العاملة تحذر من عقود العمل الموسمية بإيطاليا

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

وزير الزراعة يشكل لجنة لمراجعة أعمال صندوق تأمين الثروة الحيوانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو
برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو
حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟