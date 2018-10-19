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رياضة

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
مريم صليب
هنا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب السابق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أحمد زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري للفريق بنادي الزمالك.

وكتب ميدو: "ألف مبروك لأحمد زاهر تولي مسؤولية المدير الإداري للفريق الأول لنادي الزمالك.. واحد من ابناء النادي المخلصين وطاهر اليد تضمن منه انه لن يضع مليما لا يخصه في جيبه ابدا".

كان الزمالك وافق على رحيل أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى بناءً على طلبه لمروره بظروف خاصة، وأعلن أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، عن تعيين أحمد زاهر بدلا منه.
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