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رياضة

تدريبات ترفيهية للاعبي الأهلي خلال المران

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات ترفيهية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة .

وقاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، فقرة خاصة للتدريبات الترفيهية للاعبين خاصة بعد رفع معدل التدريبات والوحدات البدنية للفريق؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

يذكر أن الأهلي يطير إلى الجزائر صباح بعد غدٍ الأحد؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب ٨ مايو بولاية سطيف الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب أقيمت يوم 2 أكتوبر الجاري قد انتهت بفوز الأهلي 2-صفر.
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