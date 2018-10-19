سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018، حيث سجلت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و9 جنيه، الخيار البلدي بين 1.50 و3 جنيهات، البصل بين 4 و5.2 جنيه للكيلو.



وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 بين 4 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الألوان سجل 20 جنيهًا للكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية نحو جنيهين وتراوحت البامية بين 13 و15 جنيهًا، القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.



وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 استقرارًا وسجل كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبلدي تراوح بين 3 و4 جنيه، وأبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، الجوافة بين 2 و5 جنيهات، الرمان بين 4 و7.5 جنيه، والتين البرشومي تراوح بين 5 و 10 جنيهات الكانتلوب بين 3 و4.5 جنيه.