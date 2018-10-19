إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة



ذكر موقع "Ahvalnews" التركى المعارض صباح اليوم الجمعة أن مسئول أمني إسرائيلى رفض ذكر أسمه قال "أن تل ابيب لا تعترف بالرواية التركية حول مزاعم تورط المملكة العربية السعودية في خطف او قتل الصحفى السعودي جمال خاشقجي".



وأضاف المسئول الأمني الإسرائيلي أن "اسرائيل لا تثق في تقارير تركيا حول سيناريوهات مقتل خاشقجي".



وأكد الموقع التركي أن تصريحات المسئول الإسرائيلي تعد أول تعليق لإسرائيل علي قضية جمال خاشقجى منذ اختفائه في الثاني من اكتوبر الجارى.



وتابع المسئول الإسرائيلي أن ما تم نشره من قبل المسؤولون الأتراك عن تفاصيل القتل المزعوم للصحفى السعودي لا تستند إلى أى أدالة أو إثباتات أو وقائع وتأتي وسط تغطية صحفية مثيرة وعداء سياسي بشكل ملحوظ من قبل تركيا للمملكة العربية السعودية.



وأضاف أن إسرائيل مهتمة بقضية خاشقجى لكنها لم تتخذ موقفًا رسميًا حتى الأن لأنها تنتظر نتائج التحقيق التركي السعودي المشترك والتحقيق السعودي الداخلي.



وأفاد المسئول الإسرائيلي أن تركيا قامت بتفتيش المبنى القنصلي السعودي في اسطنبوال للمرة الثانية وتم تمشيطه من قبل الشرطة ولم تجد أى أدلة او إثباتات تدين المملكة.