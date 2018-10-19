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أخبار البلد

سفارة مصر ببريتوريا تستقبل الشباب الجنوب إفريقي المشارك في منتدى شباب العالم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:30 م
سفير مصر لدى جنوب
سفير مصر لدى جنوب إفريقيا السفير شريف عيسى
أ ش أ
التقى سفير مصر لدى جنوب إفريقيا السفير شريف عيسى، عددا من الرموز الشبابية في جنوب إفريقيا من المشاركين في الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وقدم السفير شريف عيسى - خلال اللقاء - تعريفًا بالمنتدى ونشأته وأهدافه، مؤكدًا أنها تجربة ثرية للشباب من حول العالم، وهي فرصة لمشاركة وجهات نظرهم مع صانعي السياسات ومتخذي القرار، مُضيفًا أنه سيتم خلال المنتدى تكريم اسم الرئيس الجنوب إفريقي الراحل "نيلسون مانديلا" في الذكرى المئوية لميلاده.

وأكد أن مصر تسعى من خلال نموذج منتدى شباب العالم إلى تعزيز الحوار، والتواصل بين الشعوب، وبناء الثقة والوصول إلى تفاهم مشترك، وتحقيق تواصل أكبر بين أجيال المستقبل حول العالم.

وأعرب عن سعادته لمشاركة الرموز الشبابية من جنوب إفريقيا في المنتدى، متمنيا لهم إقامة طيبة في مصر، وأن يحصلوا من خلال مشاركتهم على خبرة كبيرة على المستويين الشخصي والمهني.

يُشار إلى أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا قامت - في الفترة السابقة - بتوجيه الدعوة إلى شباب جنوب أفريقيا للمشاركة بالمنتدى، وذلك من خلال التواصل المُباشر مع مؤسسات الدولة والأحزاب والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال الترويج للمؤتمر عبر وسائل الإعلام الجنوب إفريقية، حيث رحب العديد من الرموز الشبابية في "جنوب إفريقيا" بالدعوة وقام العديد منهم بالتسجيل للمشاركة في المنتدى.
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