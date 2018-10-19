اجتماع تركي روسي ألماني فرنسي لبحث الشأن السوري

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قمة رباعية تضم زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في اسطنبول يوم 27 أكتوبر لبحث الوضع في سوريا.



ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المتحدث إبراهيم كالين قوله إن القمة ستبحث أحدث المستجدات بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية والعملية السياسية الرامية لتسوية الصراع.



وأضاف أن الأطراف ستهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة.