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فن

طارق الأبياري يتحدث عن مسلسل رسايل في سهرة وعشوة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يحل طارق الإبيارى فى تمام الساعة التاسعة مساء، غدا السبت، ضيفا على برنامج «سهرة وعشوة» المذاع عبر موجات «راديو هيتس»، وتقدمه نشوى مصطفى.

ومن المقرر أن يتحدث الإبيارى عن مسلسل «رسايل» الذى خاض به السباق الرمضانى الماضى، بجانب الكشف عن كواليس العمل مع سمير غانم بمسرحية «سيبونى أغنى».

برنامج "سهرة وعشوة" يذاع على راديو هيتس، وتقدمه نشوى مصطفى من 9 إلى 11 مساء، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن.
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