ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ وفاق سطيف

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة فنية قوية في ختام مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وقسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات، خاضت تقسيمة قوية، وأيضا تدريبات فنية خاصة بالتصويب على المرمى، بالتبادل بين المجموعات الثلاثة.

وتطير بعثة الأهلي إلى الجزائر صباح بعد غد الأحد؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

معجب عمرو دياب يرد على منتقدي الهضبة بعد واقعة قال فاكرينك

الإسكان: إعفاءات بنسب محددة من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر

حكم جهر المرأة بالقراءة فى الصلاة

تمديد إقامات الزيارة والسياحة والأرامل والمطلقات بالإمارات بداية من الأحد

فتوى الأزهر توضح حكم نقل الميت من مقبرته إلى أخرى

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ وفاق سطيف

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

الأرصاد: موجة حارة تجتاح المحافظات بدءا من اليوم..فيديو

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟