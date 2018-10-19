تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ وفاق سطيف

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة فنية قوية في ختام مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وقسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات، خاضت تقسيمة قوية، وأيضا تدريبات فنية خاصة بالتصويب على المرمى، بالتبادل بين المجموعات الثلاثة.



وتطير بعثة الأهلي إلى الجزائر صباح بعد غد الأحد؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.