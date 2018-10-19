كارتيرون يحذر لاعبي الأهلي من الانخداع بنتيجة مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى محاضرة مطولة مع لاعبيه بعد اكتمال عقد الفريق، وكانت الأيام الماضية قد شهدت إقامة معسكر المنتخب الأول الذى تخللته مباراتا «إى سواتيني» فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2019» حيث يضم من صفوف الأهلى كلا من محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى ومروان محسن، بالإضافة إلى معسكر المنتخب الأوليمبى فى الإمارات والذى تخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتى ويضم من القلعة الحمراء كريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمود الجزار وناصر ماهر.





وقال كارتيرون خلال المحاضرة إن وفاق سطيف فريق قوى للغاية ويكفى أنه وصل إلى تلك النقطة من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية وأزاح من أمامه حامل لقب النسخة الأخيرة وهو الوداد البيضاوى المغربي، وأضاف أن المباراة ليست سهلة كما يحاول أن يروج البعض وكرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والتركيز والفوز بهدفين فى مواجهة الذهاب ليس مطمئنًا.





وحذر المدرب الفرنسى لاعبيه من الانخداع لما يتم ترديده من صعوبة الخسارة بأكثر من هدفين خاصة أنه لن يقبل مجرد التفكير فى الخسارة نهائيًا، فاسم الأهلى الكبير نادى القرن لا يلعب سوى للفوز فقط مهما كان المكان ونقص الصفوف والظروف المحيطة.



