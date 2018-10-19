ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كارتيرون يحذر لاعبي الأهلي من الانخداع بنتيجة مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى محاضرة مطولة مع لاعبيه بعد اكتمال عقد الفريق، وكانت الأيام الماضية قد شهدت إقامة معسكر المنتخب الأول الذى تخللته مباراتا «إى سواتيني» فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2019» حيث يضم من صفوف الأهلى كلا من محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى ومروان محسن، بالإضافة إلى معسكر المنتخب الأوليمبى فى الإمارات والذى تخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتى ويضم من القلعة الحمراء كريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمود الجزار وناصر ماهر.

وقال كارتيرون خلال المحاضرة إن وفاق سطيف فريق قوى للغاية ويكفى أنه وصل إلى تلك النقطة من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية وأزاح من أمامه حامل لقب النسخة الأخيرة وهو الوداد البيضاوى المغربي، وأضاف أن المباراة ليست سهلة كما يحاول أن يروج البعض وكرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والتركيز والفوز بهدفين فى مواجهة الذهاب ليس مطمئنًا.

وحذر المدرب الفرنسى لاعبيه من الانخداع لما يتم ترديده من صعوبة الخسارة بأكثر من هدفين خاصة أنه لن يقبل مجرد التفكير فى الخسارة نهائيًا، فاسم الأهلى الكبير نادى القرن لا يلعب سوى للفوز فقط مهما كان المكان ونقص الصفوف والظروف المحيطة.

وتابع كارتيرون للاعبيه: «مباراة الثلاثاء المقبل منفصلة تمامًا ويجب نسيان الفوز فى مباراة الذهاب واللعب لتحقيق نتيجة إيجابية»، وشدد المدرب الفرنسى على لاعبيه بضرورة استغلال خبراتهم فى مواجهة الضغوط الجماهيرية المتوقعة وسط تلك المنافسات.
loading...

ترشيحاتنا

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا شرع الإمام في التلاوة.. فيديو

كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي

نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو

مشادة حامية بين كبار مستشاري ترامب لهذا السبب

أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

سعر الذهب اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018

أسعار اليوم الجمعة.. الدولار يسجل في البنك المركزي 17.84 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 يصل نحو 618 جنيهًا.. والطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو

حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

ضبط 70 حالة تحرش جنسى بالبحيرة

الكونجرس الأمريكي يفتح أغرب تحقيق حول رصد أجسام غريبة لم تر من قبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟