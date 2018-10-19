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محافظات

إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بنقادة وأبوتشت

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركزي نقادة وأبوتشت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 19 حالة تعد بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة.

وأوضح محافظ قنا، بأن حملة الإزالة المكبرة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة نقادة بمساحة إجمالية 12 فدانا، كما نجحت في إزالة 5 حالات تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة أبوتشت بمساحة إجمالية 39 فدانا، إضافة إلي إزالة 9 حالات تعد بالمباني بمركز أبوتشت بمساحة إجمالية 4665 مترا مربعا، لافتا إلى استخدام عدد من المعدات الثقيلة الخاصة بالوحدة المحلية لمركزي نقادة وابوتشت لتنفيذ قرارات الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا.

وشدد محافظ قنا، على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات.
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